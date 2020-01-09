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نقيب محامي سورية: شبكة هاتفية شبه مجانية بين المحامين قريباً

أفاد نقيب محامي سورية الفراس فارس بأنه سيتم وضع شبكة هاتفية شبه مجانية بين المحامين قريباً، متحدثاً عن آلية حصول المحاميين على الخط.


وقال فارس:  إنه اليوم الخميس سوف يتم توقيع عقد مع شركات الخليوي ليكون هناك شبكة هاتفية شبه مجانية بين المحامين، موضحاً أن رسم الخط سنوياً سيكون 10 آلاف ليرة.


وبين فارس أن المكالمات ستكون محصورة بين المحامين فقط وفي حال إجراء مكالمات هاتفية مع غير المحامي فإنه سوف يشحن الخط لإجراء المكالمة.


وعن آلية الاشتراك بهذه الشبكة، أشار نقيب محامي سورية إلى أنه سوف يكون عبر النقابة أي إن المحامي يتقدم بطلب إليها أو في الفروع للحصول على الخط.


واعتبر فارس أن هذه الخطوة مهمة وخصوصاً أن هناك الكثير من المحامين يجرون مكالمات فيما بينهم تستغرق لساعتين أو أكثر وتبعا لذلك فإن هذا الخط يمكن أن يوفر عليهم الكثير.


من جهة أخرى، أصدرت نقابة محامي سورية تعميماً تضمن إعطاء المحامين المغادرين خارج البلاد مهلة حتى بداية الشهر الثالث ليصرح كل منهم عن وضعه وسبب عدم وجوده، إضافة إلى تصريحه عن المدة التي غادر بها البلاد تحت طائلة إعمال أحكام القانون بحقهم، والهدف من هذا التعميم ضبط الجداول ومعرفة المتسربين من المحامين وأسباب تسربهم.


كما بيّن فارس أن النقابة أصدرت تعميم آخر تضمن تكليف المحامين الذين يعملون خارج منطقة عمل الفرع تسوية وضعهم إما بالتقيد بأحكام القانون والعمل والإقامة في منطقة فرعهم وإما الانتقال إلى الفرع الذي يمارسون العمل فيه في منطقته خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، لافتاً إلى أنه تم استثناء فرعي الرقة وإدلب. 