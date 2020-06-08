نقيب صيادلة سورية: هناك أدوية تكفي المواطنين لمدة سنة

أكدت نقيب صيادلة سورية د.وفاء كيشي أن بعض المواطنين قاموا بشراء الأدوية بأكثر من حاجتهم وخزنوها والإقبال الشديد وغير المسؤول على الحصول على الأدوية أدى لخلق هذه الأزمة، وهناك أدوية تكفي المواطنين في سورية لمدة سنة.وحليب الأطفال متوفر في الصيدليات، وتسعيره غير تابع لوزارة الصحة.



كما بينت كيشي أن معمل "ابن حيان" سيزود اليوم مستودعات النقابة في سوريا بالأدوية المتوفرة لديه بما يغطي حاجة المواطنين ويضمن حصولهم عليها.وطلبنا إعادة النظر في آلية تسعير الأدوية وتعديلها وتسريع عملية التسعير، بما يشمل كافة مستلزمات الإنتاج (كرتونة، زجاج) وبادرت وزارة الصحة ببعض الحلول التي ستساعد على توفر الأدوية، وتعديل شريحة ربح الصيدلي بما يضمن ربحه لكونها لم تعدل من 2009.



وأوضحت أن إعادة التسعير للأدوية تضمن للمعامل تعويض جزء من خسارتها من التصدير، ويساعد على توفر الأدوية.



وأن سبب نقص الأدوية خلال الفترة الماضية هو نفاذ المواد الأولية والمستلزمات لصناعة الأدوية وارتفاع تكاليفها، وصعوبة تأمينها أو شحنها من الهند والصين وتغير سعر الصرف، وأزمة كورونا، وتوقف الشحن والتحويلات، بالتالي عدم قدرة معامل الأدوية على الإنتاج وأدى لعدم توفر الدواء.



وأشارت إلى ان الصيدليات لم تغلق في جميع المحافظات وتعمل على تأمين الأدوية وتخديم المواطنين، والصيادلة على رأس عملهم، وهم يعملون 8 ساعات خلال اليوم، ويكون هناك فترة إغلاق استراحة (3 – 5)، ويستمر عملهم بعدها حتى الثامنة مساءً، إلى جانب وجود صيدليات مناوبة.



شام أف أم