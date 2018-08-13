نقيب صيادلة سورية: لا يوجد أية زيادة على أسعار الدواء

نفى نقيب الصيادلة الدكتور محمود الحسن أن يكون هناك أية زيادة على أسعار الدواء، مؤكداً أن هذا الموضوع ليس من اختصاص النقابة وإنما من اختصاص وزارة الصحة التي تقوم من خلال اللجان المختصة فيها بدراسة الواقع الدوائي ووضع التسعيرة المناسبة، وأن هناك استقراراً في سوق الأدوية ونسبة التغطية تصل إلى تسعين بالمئة من الإنتاج المحلي، و هناك / 86 / معملاً مرخصاً يعمل اليوم وإنتاجها جيد جداً ووفق المواصفات الدوائية.

ومع أن الحسن دعا إلى إعادة أغلب المعامل التي خرجت من الخدمة للعمل في المناطق التي طالها الإرهاب ومن أجل تغطية النقص تم استغلال خطوط الإنتاج في المعامل القائمة من أجل إنتاج أصناف دوائية لصالح المعامل التي تضررت. فقد أضاف أن الرقابة على الصيدليات مهمة جداً للتأكد من توفر الأدوية والبيع وفق التعرفة، وهذه العملية تتم بشكل مستمر من قبل النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة والفروع بالتعاون مع مديريات الصحة من خلال لجان متخصصة تسمى 29/ ت وهي المخولة بهذه الجولات والرقابة التي تقوم بها صارمة، والصيادلة ملتزمون بقانون النقابة وأنظمة المهنة ونسبة المخالفات قليلة جداً والضبوط التي تتم تكون وفق القوانين والأنظمة والمخالفة المرتكبة.

وأوضح نقيب الصيادلة أن هناك عودة مقبولة للصيدليات التي خرجت من الخدمة في محافظات دير الزور وريف الرقة وحلب ودرعا، والنقابة تقدم المساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية وهذه العودة تركت آثاراً إيجابية في هذه المناطق، مبيناً أن الواقع النقابي جيد ومستقر، وأن عدد أعضاء النقابة هو / 28541/ عضواً، في حين أن عدد الأعضاء الذين هم خارج القطر / 1482/ عضواً.



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