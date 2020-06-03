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نقيب صيادلة حلب: 90٪ من إنتاج الشركات الدوائية خاسر

بين نقيب صيادلة حلب د. محمد مجنو أن التوضيح الذي صدر اليوم عن وزارة الصحة حول الصناعات الدوائية قديم، ويتم العمل بهذه الآلية منذ شهر وهذه الآلية السبب في فوضى الأسعار، والانقطاع الزائد في أصناف الدواء، وهذا التوضيح سيزيد المشكلة بدلاً من حلها.

واشار إلى أن وزارة الصحة سعرت سوق الدواء بسعرين، الأول أن المعامل التي استوردت المواد الأولية قبل تاريخ 26/3 ويتم التسعير بناءً على سعر صرف 438 ليرة.. والثاني من استورد بعد هذا التاريخ ب 700 ليرة، ما أدى لوجود تسعيرتين في السوق وفوضى كبيرة.

وأنه منذ أكثر من شهرين قمنا بدق ناقوس الخطر بأقتراب أزمة دوائية، وأرسلنا أكثر من كتاب لمطالبات المعامل بزيادة الأسعار وإيجاد حل وسطي بين المعامل والوزارة خوفاً من انهيار الصناعة الدوائية، وللغرابة أن سعر دواء شراب تيمبرا 180 ليرة، وعبوة المياه 300 ليرة!

وأكد أن اليوم 90٪ من إنتاج الشركات الدوائية خاسر.

 

 


نينار أف أم