نقيب الصاغة: أسعار الذهب والدولار يتوازيان انخفاضاً

قال نقيب الصاغة غسان جزماتي: إن غرام الذهب في السوق السورية شهد انخفاضاً سعرياً مقبولاً خلال اليومين الماضيين نتيجة لانخفاض أسعاره عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المتغيرات العالمية جاءت على خلفية معدلات البطالة التي أعلن عنها الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن مجموع الحرفيين المسددين لاشتراكاتهم في النقابة وصل إلى 1375 حرفياً.

وبحسب جزماتي فإن غرام الذهب انخفض بمقدار لا يقل عن 300 ليرة سورية على وقع انخفاضات متوقعة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي عاد إلى مستوياته الطبيعية بعد أن شهد طفرة لم تستمر لأكثر من يوم واحد بتأثير طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة الألفي ليرة الأمر الذي خلق توجساً لدى شريحة من المواطنين حاول المضاربون والمتلاعبون استغلالها لرفع السعر، معتبراً أن عدم وجود عوامل بنيوية تتصل بالفئة النقدية الجديدة قادرة على إفراز تأثيرات تطول سعر الصرف، الأمر الذي خلق حالة من الارتياح في أوساط المواطنين، ليكون ذلك عامل نفي للهواجس التي انتابتهم والتي حاول المضاربون استثمارها على شكل أرباح برفع سعر الصرف.‏

جزماتي لفت في حديثه إلى أن سعر الصرف سجل يوم أمس السبت سعر 528 ليرة للشراء مقابل 532 ليرة للمبيع، مشيراً إلى أن الطفرة التي أوصلت السعر إلى 545 ليرة كانت يوم طرح الورقة النقدية الجديدة ليعود السعر إلى انخفاضه في نفس ذلك اليوم مساءً.‏

وعن أسعار الذهب في السوق العالمية قال نقيب الصاغة إن الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية سجلت انخفاضاً سعرياً بمقدار بلغ يوم أمس (السبت) 35 دولاراً، ليصل سعرها في آخر تداول لها إلى 1213 دولاراً مقابل 1248 دولاراً يوم السبت من الأسبوع الماضي، مبيناً أن الإقبال على الذهب عالمياً في الفترة الحالية يمر بفترة توازن تجعل السعر متهاوداً ومقبولاً.‏

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في السوق السورية قال جزماتي إن غرام الذهب من عيار 21 وصل سعره يوم أمس إلى 18300 ليرة سورية مسجلاً انخفاضاً بلغ 300 ليرة (حيث كان سعره 18600 ليرة قبل أسبوع) في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 15685 ليرة، كما سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 153 ألف ليرة، أما الأونصة الذهبية السورية فقد وصل سعرها إلى 666 ألف ليرة، وفي نفس السياق بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 162 ألف ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً 153 ألف ليرة.‏



المصدر: الثورة