نقيب أطباء دمشق: لم يردنا شكاوى عن تقاضي أطباء أجورهم بالدولار

نفى نقيب أطباء دمشق يوسف أسعد علم النقابة بما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات تقاضي أطباء أجور عملياتهم بالدولار، مؤكداً عدم ورود أي شكوى بخصوص هذا الموضوع.



وفي تصريح له أوضح أسعد أنه من الممكن أن بعض التجار الذين يستوردون مستلزمات وأدوات طبية يحصّلون ثمنها بالليرة السورية ولكن بما يعادل قيمة الدولار، الذي يختلف سعر صرفه بين يوم وآخر، مشيراً إلى أن التجار وعند شرائهم مستلزمات وأدوات طبية بسعر ما فسوف يبيعون هذه الأدوات بالسعر ذاته كالمفاصل والقسطرات وغيرها من المستلزمات، مضيفاً: ولكن من المؤكد أن الطبيب لا يتقاضى أجره بالدولار، مبيناً أن بعض الشركات تخبر المريض أن ثمن المفصل 1000 دولار على سبيل المثال ومن ثم يحتسب سعره بالليرة السورية بما يوازي 1000 دولار ولكن من غير الضروري تأمين ثمن المفصل بالعملة الصعبة من أجل الدفع للشركة بل من الممكن الدفع بالليرة السورية، مؤكداً أن الطبيب ليس له علاقة بذلك فأجرته منفصلة عن ثمن المستلزمات والاتفاق مع المريض يكون فقط على أتعاب الطبيب، وعلى الكفة الأخرى فالشركة المستوردة ليس لها علاقة بالطبيب بل منفصلة تماماً وحتى لو تقاضت ثمن المستلزمات بالدولار فالطبيب ليس له علاقة بذلك، مشيراً إلى أن القانون النقابي لم يتطرق إلى مخالفة تعامل الأطباء بالدولار، إلا أن تقاضي الأجر يجب أن يكون بالليرة السورية، مبيناً أنه في حال وجودها أو ورود شكوى بخصوصها ستجري معالجتها.



وفي السياق، لفت نقيب أطباء دمشق إلى ورود بعض الشكاوى إلى النقابة التي تحل ضمن النقابة ذاتها، مبيناً أنه وبنسبة كبيرة فالشكاوى تحل بالتوفيق بين الأطباء والمرضى، مشيراً إلى أن بعض هذه الشكاوى تكون بين الخطأ الطبي والاختلاط الطبي التي تجري معالجتها بحسب القوانين وبحسب نسب المسؤولية ويجري التعويض على المريض حسب نسبة الخطأ الذي حصل، مؤكداً أن المعالجة تكون فورية في هذا المجال، إلا أن هناك بعض الأطباء الذين ارتكبوا فعلاً الخطأ الطبي، موضحاً أن هؤلاء يحالون على المجلس التأديبي لمعالجة الموضوع.



وأكد أسعد عدم إحالة أي طبيب خلال العام الحالي على المجلس التأديبي، على حين جرى إحالة ثلاثة أطباء على المجلس خلال العام 2018، مبيناً أن الموضوع ما زال في طور التحقيق ولم يصل إلى نهايته بعد، مضيفاً: هناك شكاوى عن تقاضي زيادة في التسعيرة عن التسعيرة المحددة إلا أنها ليست بالشكاوى الكثيرة وتجري معالجتها أيضاً ضمن النقابة.



الوطن