نقل 9 مدراء وأمناء ورؤساء أقسام في «الجمارك» منهم مديرو القضايا و مكافحة التهريب

صدرت تنقلات جديدة في الجمارك، طالت 9 مدراء وأمناء ورؤساء أقسام، وذلك بناءً على اقتراح مدير عام الجمارك، ولحاجة المصلحة العامة.



وشمل قرار التنقلات مدير مكافحة التهريب الذي أصبح مديراً لجمارك طرطوس، ومدير القضايا والشؤون القانونية الذي أصبح أميناً لجمارك دمشق، ومدير جمارك طرطوس الذي أصبح في المجلس الاستشاري.



وأصبح أمين جمارك الجديدة مديراً لمكافحة التهريب، وحلّ محله في الجديدة أمين جمارك دمشق، والبقية رؤساء أقسام تم تبديل أماكن خدمتهم.