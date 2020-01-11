نقل "غول صاروخي" إلى حلب
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نقل "غول صاروخي" إلى حلب

أفادت معلومات صحفية بمشاهدة راجمة الصواريخ جولان 1000 ضمن أحد أرتال الفرقة الرابعة مدرعات بالجيش العربي السوري.


ويشار إلى أن راجمة الصواريخ هذه التي توصف بأنها غول صاروخي تم نقلها إلى حلب مع دبابات محصّنة من طراز "تي-72إم1".


ويعتبر الخبراء العسكريون راجمة جولان 1000 من أقوى راجمات الصواريخ في العالم. وتم الإعلان عنها للمرة الأولى في بداية عام 2018.


وذكرت صحيفة روسية أن استخدام هذه الراجمة ضد الإرهابيين أظهر إمكانياتها الضاربة الكبيرة حيث نجحت بتدمير استحكامات الإرهابيين التي لم تقدر المدفعية العادية على تدميرها.


وبنفس الوقت تملك الفرقة الرابعة راجمات صواريخ أخرى من صنع سوري هي جولان 65 وجولان 250 وجولان 300 وجولان 400.