قال مصدر مطلع في الجمارك: إنه في خطوة نوعية ستؤدي إلى تذليل الكثير من العقبات أمام تعجيل معالجة القضايا الجمركية، سيتم نقل المحكمة الجمركية إلى مبنى الجمارك قريباً.

وبيّن المصدر أن إنجاز هذه الخطوة حالياً رهن انتقاء المكان، وفور اختياره ستبدأ في العمل بشكل سيسهم في تطوير العمل الجمركي وتسريع حل القضايا الجمركية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، علماً أنه تم اعتماد المبنى المخصص لهذه المحكمة على نحو مبدئي.

وبيّن المصدر أن إنجاز هذه الخطوة حالياً رهن انتقاء المكان، وفور اختياره ستبدأ في العمل بشكل سيسهم في تطوير العمل الجمركي وتسريع حل القضايا الجمركية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، علماً أنه تم اعتماد المبنى المخصص لهذه المحكمة على نحو مبدئي.