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نقل المحكمة الجمركية إلى مبنى الجمارك قريباً

 

قال مصدر مطلع في الجمارك: إنه في خطوة نوعية ستؤدي إلى تذليل الكثير من العقبات أمام تعجيل معالجة القضايا الجمركية، سيتم نقل المحكمة الجمركية إلى مبنى الجمارك قريباً.

وبيّن المصدر أن إنجاز هذه الخطوة حالياً رهن انتقاء المكان، وفور اختياره ستبدأ في العمل بشكل سيسهم في تطوير العمل الجمركي وتسريع حل القضايا الجمركية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، علماً أنه تم اعتماد المبنى المخصص لهذه المحكمة على نحو مبدئي.

ولفت المصدر إلى أن وجود المحكمة الجمركية في مبنى الجمارك نفسه، سيكون له انعكاس إيجابي على الجمارك والفعاليات التجارية والمواطن نفسه بدل الدخول في متاهات تستغرق وقتاً طويلاً بشكل يؤدي إلى تأخير تحصيل الغرامات المفروضة على التجار، ولاسيما عند معرفة أن الكثير من القضايا تموت بالتقادم، وهو أمر يلجأ إليه بعض التجار المخالفين بشكل يضيّع مليارات الليرات على خزينة الدولة، وسيسهم نقل المحكمة الجمركية في تلافيه إلى درجة كبيرة عند مباشرة عملها.

المصدر: تشرين

 

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