نقل اللاذقية تحدث مكتباً خاصـاً بأسر الشـهداء

بيّن المهندس فراس السوسي مدير النقل في اللاذقية أن إيرادات مديرية النقل للربع الأول من العام الحالي بلغت 533.9 مليون ليرة، وبلغ عدد المركبات الكلي المسجلة 145418 منها 117494 عاملة على البنزين و 27924 عاملة على المازوت وعدد السيارات السياحية الخاصة 52640 وسياحية عامة 9982.

وأشار السوسي إلى أنه تم تدشين دائرة نقل فرعية في بلدة كرسانا في مبنى بلدية كرسانا تقوم بتخديم الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، إضافة للدوائر الفرعية في جبلة والقرداحة.

ولفت إلى أنه تم إنهاء العمل بمشروع أرشفة وثائق أضابير المركبات في المديرية وربطها مع برنامج المركبات وبلغ عدد الوثائق المؤرشفة الكترونياً 1.600 مليون وثيقة.

وذكر أن محصلة المبالغ المستوفاة عن السيارات المتخلفة عن تسديد الرسوم بلغت خلال الستة أشهر الماضية 190 مليون ليرة.

ولفت إلى أنه تم إحداث مكتب خاص لتنفيذ معاملات أسر الشهداء حيث خصصت كل أسرة شهيد بلوحة عامة وبلغت الموافقات الممنوحة 4442 وعدد المركبات المسجلة منها 1142، كما زودت مديريات النقل بأجهزة كشف تزوير أرقام الهياكل للمركبات ويتم استخدامها عند إجراء الفحص الفني للمركبات.

آلاء هشام عقدة

المصدر: تشرين