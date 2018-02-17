نقص الفيول يوقف أفران الإسمنت في طرطوس

أكد المهندس علي محمود سليمان المدير العام للشركة العامة لشركة إسمنت طرطوس أن قيمة الإيرادات الإجمالية التقديرية للشركة للعام الماضي بلغت /36/مليار ليرة.

كما بلغت قيمة الحوافز الإنتاجية الموزعة على عمال الشركة /36/ مليون ليرة، وكمية إنتاج الكلينكر /829,725/ طناً. والإنتاج من الاسمنت /753,685/ طناً ووصلت مبيعات الشركة من الإسمنت /719,9/ أطنان.





يعود السبب في عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية الكاملة للشركة إلى عدم إمكانية تأمين مادة الفيول -خلال النصف الأوّل من العام الماضي إذ بلغ إجمالي توقفات الأفران بسبب عدم توافر الفيول أو بسبب التقنين الكهربائي أو الهزات الكهربائية / 124 /يوماً ما أدى إلى تعطيل الأفران مدة /496/ يوم عمل فعلي، ما اضطر الشركة إلى تشغيل الأفران ومطاحن الإسمنت ضمن الحد الأدنى.





هذا ما أدى بدوره إلى فوات إنتاج من الكلينكر على الشركة – خلال المدة المذكورة أعلاه- تقدر بـكمية/545,6/ أطنان كلينكر أي ما يعادل تقريباً فوات إنتاج إسمنت مقداره /594,7/ أطنان إسمنت وعن أسباب انخفاض نسبة تنفيذ خطة إنتاج الإسمنت ومبيعاته فإنها تعود – حسب المهندس سليمان -إلى ضعف الطلب على المادة في الأسواق المحلية.





وأوضح سليمان أنه تمّ تنفيذ عمرة شاملة على الخط الثالث وتنفيذ أعمال نوعية من عمليات القص والاستبدال لحلقات جسم الأفران الدوارة المشوهة وتمّت جميع الصيانات بجهود الكادر الفني للشركة ما وفر الملايين من القطع الأجنبي إضافة إلى مساعدة الشركة في تأمين احتياجاتها من مادتي الفيول والكهرباء بما ينعكس إيجابياً على تحسين الواقع الفني والإنتاجي وبلغ الإنتاج الساعي (52) طناً في الساعة.

وأشار سليمان إلى الصعوبات الإنتاجية للشركة التي من أبرزها: قدم الآليات الخدمية والهندسية وارتفاع تكلفة صيانتها وكثرة أعطالها وعدم كفاية المبالغ المخصصة للصيانة ما اضطر الشركة إلى استئجار بعض الآليات (تركسات – بوب كات – روافع) من أجل الحفاظ على استمرارية واستقرار العملية الإنتاجية إضافة إلى صعوبة تأمين المواد والقطع التبديلية ومستلزمات الإنتاج





والتسرب الحاصل في الأيدي العاملة الخبيرة إذ قامت الشركة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي بالإعلان عن مسابقة لتأمين/300/ فرصة عمل للفئة الثانية من كل الاختصاصات الفنية بغية سد النقص الحاصل وأكد سليمان ضرورة استملاك البلوك رقم /3/ الحجر الكلسي لما للأمر من أهمية في المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية في شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء، خاصة أن مادة الحجر الكلسي تشكل 75 % من الخلطة كحد أدنى.



