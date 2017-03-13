نقص السكر في الدم قد يضر قلب مرضى السكري

عززت دراستان جديدتان الأدلة على أن نقص السكر في الدم قد يكون له تأثير سيئ في قلب مرضى السكري.

وفي دراسة للبالغين المصابين بالسكري من النوع الأول وجد الباحثون أن بطء ضربات القلب بسبب نقص سكر الدم يزداد تكراره خلال الليل أكثر من النهار.

وقال الدكتور سايمون آر. هيلر من جامعة شيفلد في المملكة المتحدة إنه «لوحظت زيادة خطر بطء ضربات القلب في عدد قليل من الأفراد ما يزيد احتمال أن يكون هناك استعداد ربما جيني ويمكن منعه عن طريق استخدام أدوية أو زرع جهاز صدمات كهربائية… وعلى الرغم من ذلك ثمة حاجة لمزيد من البحث لإثبات ذلك».

وفحص الدكتور هيلر وزملاؤه تأثير نقص سكر الدم في 37 شخصاً مصابين بالنوع الأول من السكري تقل أعمارهم عن 50 عاماً لمعرفة تكرار عدم انتظام ضربات القلب ومعدل التغير في ضربات القلب.

وإجمالاً عانى 32 من المشاركين (86.5 بالمئة) على الأقل من الإصابة مرة واحدة على الأقل بنقص سكر الدم بما في ذلك 62.2 بالمئة عانوا حالة إصابة واحدة من نقص سكر الدم الليلي و75.7 بالمئة عانوا حالة إصابة واحدة من نقص سكر الدم النهاري.

وكالات