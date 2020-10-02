نقابة المحامين تقرر زيادة الراتب التقاعدي بنسبة 40%

أعلن نقيب المحامين الفراس فارس، عن اتخاذ قرار بزيادة رواتب المحامين المتقاعدين بنسبة 40%، وزيادة معونة الوفاة بمقدار 400 ألف ليرة سورية لتصبح 2.4 مليون ليرة، كما تم رفع حصة المحامي من رسوم الوكالات إلى الضعف لتصبح 5 آلاف ليرة.



وأوضح فارس أن القرارات تم اتخاذها خلال المؤتمر العام للنقابة الذي عقد ظهر اليوم، بحضور وزير العدل أحمد السيد، لكن من دون افتتاح أو حضور الإعلام بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حسبما نقله عنه موقع “الوطن”.



وأكد نقيب المحامين أن المؤتمر أقر أيضاً تحميل النقابة نفقات تسجيل جرحى الجيش من خريجي كلية الحقوق في النقابة، وإيقاف العمل بدفاتر الممارسة حتى يصدر قانون تنظيم المهنة الجديد، على أن يثبت المحامون ممارستهم أمام فروعهم.



وجرى السماح للمحامين الذين لم يثبتوا ممارستهم منذ 2011 وحتى الآن، بتقديم طلبات تثبيت الممارسة، وتم تفويض مجالس الفروع في المحافظات بدراستها والتأكد من المعلومات، مشيراً إلى أن ذلك يفيدهم في التقاعد.



وفي 13 حزيران 2019، انطلقت فعاليات المؤتمر العام السنوي لـ”نقابة المحامين”، وطالب المشاركون بزيادة الراتب التقاعدي وإعانة الوفاة، وكان من مخرجات المؤتمر رفع الراتب التقاعدي للمحامين إلى 44 ألف ليرة.



وأقر المؤتمر العام لـ”نقابة المحامين” في أيار 2018 زيادة رواتب المحامين المتقاعدين 10% أي بمقدار 8 آلاف ليرة، ليصبح 38 ألفاً شهرياً لمن أتم نحو 30 سنة خدمة، كما منح عفواً لمن لم يتقدم بطلب تثبيت الممارسة من الأعوام 2014 حتى 2016.



وفي 2016، رفعت “نقابة المحامين” المقدار الكامل لمعاش المحامين التقاعدي 5 آلاف ليرة، وأصبح الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي 30 ألف ليرة شهرياً، وطبّق بداية 2017.



الوطن