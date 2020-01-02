نقابة المحامين تعرض على "التربية" إرسال محامين

أكد نقيب محامي سورية، الفراس فارس، أنه يتم حالياً العمل مع وزارة التربية لإرسال محامين متطوعين إلى المدارس مع اختلاف المراحل لنشر التوعية والثقافة القانونية بين تلاميذ وطلاب المدارس باعتبار أن الوزارة وضعت برنامجاً لهذا الموضوع.



وفي تصريح صحفي أوضح فارس أن مجلس النقابة عقد اجتماعاً مع وزير التربية عماد العزب فتم العرض عليه بإرسال محامين إلى المدارس وهو رحب بالفكرة وكلف أحد الأشخاص للتواصل مع النقابة لوضع الخطوط العريضة لهذا العمل.



وبيّن فارس أنه يمكن تطبيق هذا المشروع في الفصل الثاني باعتبار أن النقابة جاهزة لذلك، موضحاً أنها مستعدة لاستقبال وفود طلابية للاطلاع على مهنة المحاماة ودور المحامي في الحياة.