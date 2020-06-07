نقابة الصيادلة تبشّر بانفراج سريع في مسألة الأدوية المفقودة

كشفت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي، أنه سيكون هناك انفراج في تأمين الأدوية ‏المفقودة وبسرعة بعدما طرحت وزارة الصحة العديد من الحلول التي تمكّن معامل ‏الأدوية من تأمين المواد الأولية، مؤكدة أن هناك نقصاً في الأدوية وتم تزويد الوزارة بالزمر المفقودة للعمل ‏على تأمينها في القريب العاجل.‏



واعتبرت كيشي أن هذه الإجراءات سوف تعطي أريحية ‏لمعامل الأدوية في العمل ومن دون خسارة، مؤكدةً أنه ‏ لا يوجد احتكار وأن الدواء في حال كان مفقوداً فإنه يوجد ‏بديل له، داعية المواطنين إلى شراء كفايتهم وعدم شراء كميات كبيرة من الدواء ‏فوق حاجتهم.



وعلى الرغم من الشكاوى العديدة حول قيام عدد كبير من الصيادلة بإغلاق ‏صيدلياتهم في اليومين الماضيين أكدت كيشي أن الصيدليات مفتوحة وأن هناك لجنة ‏من الوزارة والنقابة جالت عليها وتأكدت من ذلك.‏

الوطن