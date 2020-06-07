نقابة الصيادلة تبشّر بانفراج سريع في مسألة الأدوية المفقودة
كشفت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي، أنه سيكون هناك انفراج في تأمين الأدوية المفقودة وبسرعة بعدما طرحت وزارة الصحة العديد من الحلول التي تمكّن معامل الأدوية من تأمين المواد الأولية، مؤكدة أن هناك نقصاً في الأدوية وتم تزويد الوزارة بالزمر المفقودة للعمل على تأمينها في القريب العاجل.
واعتبرت كيشي أن هذه الإجراءات سوف تعطي أريحية لمعامل الأدوية في العمل ومن دون خسارة، مؤكدةً أنه لا يوجد احتكار وأن الدواء في حال كان مفقوداً فإنه يوجد بديل له، داعية المواطنين إلى شراء كفايتهم وعدم شراء كميات كبيرة من الدواء فوق حاجتهم.
وعلى الرغم من الشكاوى العديدة حول قيام عدد كبير من الصيادلة بإغلاق صيدلياتهم في اليومين الماضيين أكدت كيشي أن الصيدليات مفتوحة وأن هناك لجنة من الوزارة والنقابة جالت عليها وتأكدت من ذلك.
الوطن