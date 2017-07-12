نقابة الأطباءا تفصل 1150 طبيبًا

أعلن نقيب الأطباء السوريين، عبد القادر حسن، عن فصل ما يزيد عن 1150 طبيبًا من النقابة، ل “مخالفتهم” الأنظمة والقوانين النقابية المتعهدين عليها.

وفي تصريح إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الثلاثاء 11 تموز، قال حسن إن 150 طبيبًا فصلوا من النقابة بسبب تعاملهم المسلحين، ومعالجتهم جرحاهم في المناطق التي تشهد نزاعات.

مضيفًا أن الألف الآخرين فصلوا بسبب هجرتهم “غير الشرعية” خارج البلاد، وعدم تسديد ما عليهم من رسوم للنقابة.

ويقدّر عدد الأطباء الذي غادروا من سوريا بسبعة آلاف طبيب من أصل 33 ألف مسجلين في النقابة.

وقال حسن إن ما يزيد عن خمسة آلاف منهم هاجروا بطريقة “شرعية”، لاستكمال دراساتهم العليا في الدول التي غادروا إليها، أو للبحث عن ظروف معيشية أفضل.

وأضاف أن النقابة “مستعدة لإعادة أي طبيب كان يتعامل مع المسلحين بعد تسوية وضعه”، متابعًا “نعمل على الحفاظ على الأطباء ولاسيما أن الكثير منهم بقي داخل البلاد رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها”.

وكانت نقابة الأطباء حددت، في مؤتمر اتحاد الأطباء العرب الأحد الماضي، تسعيرة موحدة لكافة المعاينات الطبية، وهي 1500 للطبيب المختص وأقل من ذلك للطبيب العام، وذلك بعد شكاوى عدة من المواطنين بسبب غلاء أجور الطبيب.

إلا أن التسعيرة الجديدة لم تقرها وزارة الصحة بعد.