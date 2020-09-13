نقابة الأطباء في دمشق تطالب وزير التربية بالاعتذار.. والسبب؟

ردت نقابة الأطباء في دمشق على تصريحات وزير التربية "دارم الطباع" مؤخراً، حول استهتار الأطباء والتعويل على وعي الأطفال في العام الدراسي.



ونشرت نقابة أطباء دمشق عبر صفحتها في الفيسبوك أن «السادة الزملاء والزميلات من الأطباء والطبيبات باختلاف أعمارهم واختصاصاتهم تابعوا بكل شرف مهني وتفان عمليات الإنقاذ الصحي رغم كل الظروف المحيطة، وكانت متابعتهم لكل حالة مرضية دليل عمل وإخلاص ووفاء لمهنتهم الإنسانية، وإيماناً منهم لما أقسموه في قسم أبقراط».



وأضافت النقابة أن «حالات الوفيات التي تجاوزت الـ70 حالة بين الأطباء، الذين استشهدوا خلال معالجتهم لمرضاهم المصابين بـ"كوڤيد-19"، لا يجوز نعتهم بالمهملين وإنما هم شهداء الواجب والحق والإنسانية».



وقالت إننا «من موقعنا في نقابة الأطباء فرع دمشق ومن باب الرجوع عن الخطأ فضيلة، ندعو وزير التربية "دارم الطباع" لكتابة رسالة اعتذار من كادر الجيش الطبي-أطباء سورية وشهدائها الأبرار».