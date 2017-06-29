نفي سوري لاستهداف مطارات في حمص وحماه

نفى قائد مطار التيفور في حمص وسط سوريا أيّ استهداف للمطار، وأكد أنّ الأصوات التي سُمعت ناجمة عن استهداف الطيران الحربي ّمقر قيادة للمسلّحين في الريف الشمالي لحمص.



وأكد أنّ مقرّ قيادة عمليات التنظيمات المسلّحة استهدف في أثناء اجتماعهم بريف حمص الشماليّ.



كما نفى مصدر عسكري سوريّ تعرّض مطارات عسكرية سورية في محافظتيّ حمص وحماة، لأيّ استهداف وأضاف أنّ جميع ما تناقلته تنسيقيات المسلّحين عن استهداف هذه المطارات غير صحيح.



بدوره، نفى التلفزيون السوري فجر اليوم الخميس أي استهداف لمطارَيْ التيفور والشعيرات في ريف حمص، بعد ورود معلومات عن سماع دوي انفجار ضخم في حمص.



وأصاب 23 صاروخاً من مدمرة أميركية في 7 نيسان/ أبريل الماضي مطار الشعيرات في شرق حمص.



وقالت معلومات الميادين حينها إن القيادة العسكرية السورية كانت أجلت غالبية طائراتها من قاعدة الشعيرات قبل الاعتداء الأميركي، وأنها أرسلت غالبية طائراتها إلى قاعدة عسكرية آمنة قبله.

استهداف تجمعات داعش شمال مطار دير الزور

استهدف سلاح الجو في الجيش السوري تجمّعات ونقاط انتشار مسلحي تنظيم داعش عند معبر الحويجة - الجفرة شمال مطار دير الزور العسكري.



مشاهد نشرها الإعلام الحربي أظهرت النيران مشتعلة في المواقع المستهدفة، وقد أدّت الغارات إلى تدمير اربع آليات رباعية الدفع يستخدمها عناصر داعش ومقتل من كان فيها.

المصدر: الميادين