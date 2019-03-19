نفخة البطن عند النساء.. هذه أسبابها

يُعدّ الشّعور بنفخة البطن عند النّساء من الأعراض الشّائعة، وتُسبّب انزعاجاً كبيراً لهنّ لأنّها غالباً ما تترافق مع الإحساس بعدم الارتياح. لمُعالجة هذه الحالة المُزعجة أو الوقاية منها، تعرفي الى أبرز الأسباب التي قد تؤدّي إليها.



التهاب المثانة البولي



يُعتبر شائعاً في صفوف النّساء أكثر من الرّجال، بسبب قصر مسار البول حيث يكون المهبل قريباً من فتحة مخرج البول ممّا قد يسمح بانتقال الجراثيم نحو المثانة. وأهمّ المسبّبات هي بكتيريا “إي كولاي” لأنّها تُعتبر المسبّب الرّئيس لالتهاب المثانة عند النّساء.



الزائدة الدودية



تكون على الجانب الأيمن لأسفل البطن، وتتسبّب في الشّعور بانتفاخٍ في هذه المنطقة. وغالباً ما تظهر الزائدة عند النّساء أكثر من الرّجال ويُصاحبها في العادة التقيّؤ والدّوخة المستمرّة والحمى في بعض الأحيان.



القولون العصبي



هو عبارةٌ عن اضطرابٍ مُزمنٍ في عمليّة الهضم تنتج عنه تقلّصاتٌ متتابعةٌ أسفل البطن يُرافقها غالباً انتفاخٌ في أسفل البطن مع المُعاناة في بعض الأحيان من حالات الإمساك المُزمن والحادّ أو الإسهال.



التهاب الرتوج



يحدث هذا النّوع من الالتهاب في الأمعاء الغليظة على شكل جيوبٍ صغيرةٍ تلتصق بجدار القولون والأمعاء، فيُصبح هذا الالتهاب خطيراً في حال إهماله وعدم تلقّي العلاج المُناسب له، خصوصاً في حال انفجار تلك الجيوب النّاقلة للالتهاب إلى مختلف مناطق البطن بحيث يحصل تمزّقٌ في البطن يترافق مع التهاب الرتوج وانتفاخ أسفل البطن والإسهال.



تراكم السوائل في البطن



في حال كان تراكم السوائل السّبب وراء نفخة البطن، لا بدّ من التوجّه إلى الطبيب بأسرع وقتٍ مُمكن لسحب المياه من الجسم، وذلك تفادياً للإصابة ببعض المُضاعفات الصحّية.



ابتلاع الهواء



يُمكن أن تعود نفخة البطن عند النّساء إلى ابتلاع الهواء بشكلٍ متكرّر؛ إمّا بسبب عادةٍ عصبيّةٍ مُعيّنةٍ أو بسبب التّدخين أو تناول العلكة باستمرار. مع الإشارة إلى أنّ هذا الهواء الذي تمّ ابتلاعه عادةً ما يتحوّل بعد ذلك إلى غازات.



تضخّم بالغدة اللمفاوية في البطن



من المُحتمل أن يكون تضخّم بالغدة اللمفاويّة في البطن وراء الإصابة بنفخة البطن؛ ممّا يُسبّب الانتفاخ والشّعور بالآلام التي قد تكون شديدةً في بعض الحالات.



انسداد الأمعاء



قد تظهر نفخة البطن عند بعص النّساء بسبب انسداد الأمعاء، الذي ينجم عنه ألمٌ في منطقة البطن.