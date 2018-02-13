نعومكين:إسقاط الطائرة الإسرائيلية فرض مرحلة جديدة لقواعد الاشتباك

أكد رئيس معهد الاستشراق في موسكو الأكاديمي فيتالي نعومكين أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري بإسقاط طائرة إسرائيلية معادية معتبراً أنه فرض الدخول في مرحلة جديدة من قواعد الاشتباك في المنطقة.





وقال نعومكين في حديث لقناة روسيا اليوم: “إن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي والذي شمل الكثير من مكونات الشعب السوري كان ناجحاً ومميزاً ويدعم المسارات الأخرى لحل الأزمة في سورية ولا سيما محادثات جنيف واجتماعات أستانا.





وبين رئيس معهد الاستشراق في موسكو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتقسيم سورية لكي تحقق أهدافها الجيواستراتيجية مؤكداً أن الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي وينتهك القوانين الدولية على عكس الوجود الروسي الذي جاء بتنسيق مع الحكومة السورية الشرعية.



