نعوم تشومسكي: الولايات المتحدة تتدحرج نحو الهاوية

أكد المفكر والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير نحو الهاوية ومهددة بالانهيار.



وقال تشومسكي في حوار مع قناة آر تي الروسية: “نحن نسير بسرعة نحو الهاوية وأسوأ هاوية تنتظرنا سببها نظام السوق الجديد”.



وأوضح تشومسكي أن التحول إلى الليبرالية الجديدة سيجعل السوق صاحبة القرار وليس المجتمع محذرا من أن الشركات العابرة للقارات والمؤسسات المالية باتت توجهها الآن مصالح فردية في الولايات المتحدة.



وأضاف تشومسكي: “الليبرالية الجديدة توسع مجال حرياتنا لكن هي في واقع الأمر تكرس الطغيان” مشيرا إلى أن من ينتقد هذه الليبرالية الجديدة والنهج السياسي يوصف بـ “عدو أمريكا” مبينا “أن هذه الخاصيات توجد فقط في الديكتاتوريات وليس في الدول الديمقراطية”.



وأكد الفيلسوف الأمريكي أن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة كرس كل جهده لتحطيم حياة الناس وقال: إن “الولايات المتحدة تتجه إلى الهاوية في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى فعل أي شيء”.



وكالات