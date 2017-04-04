نظام أردوغان يواصل حملته ضد معارضيه ويقيل 45 قاضياً ومدعياً عاماً

أقال نظام رجب طيب أردوغان أمس 45 قاضيا ومدعيا عاما وذلك في أحدث حلقة من حملة بدأها النظام في جميع قطاعات الدولة لتصفية معارضي سياسات أردوغان عقب محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا منتصف تموز الماضي.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن من بين القضاة والمدعين العامين المقالين هناك ثلاثة قضاة أمروا الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل 12 متهما بالارتباط بالداعية التركي عبد الله غولن.



فيما أشارت صحيفة حرييت إلى أن أكثر من أربعة آلاف قاض ومدع عام أقيلوا من وظائفهم منذ منتصف تموز بتهمة الارتباط بتنظيم غولن.



وكان وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو أقر مؤخرا باعتقال 113260 شخصا منذ محاولة الانقلاب بينهم 47155 شخصا صدرت بحقهم قرارات حبس بتهمة الارتباط بفتح الله غولن فيما أخلى سبيل 41499 شرط خضوعهم للرقابة القضائية و23861 آخرين دون رقابة قضائية.



ويشن نظام أردوغان حملة قمعية واسعة فى مختلف أنحاء تركيا متذرعا بمحاولة الانقلاب بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته قام خلالها باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وكالات