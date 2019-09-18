نظام أردوغان يمدد فترة اعتقال أكثر من مئة شخص

مددت سلطات نظام الرئيس التركي رجب أردوغان اليوم فترة اعتقال أكثر من مئة شخص بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز عام 2016.



ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: إن التمديد جاء بعد أن أحال الادعاء العام في اسطنبول 138 معتقلاً بينهم عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية وخفر السواحل إلى المحكمة، مشيراً إلى أنه “تم تمديد اعتقال 111 منهم لكونهم أعضاء في مجموعة مسلحة إرهابية”، حسب زعمه.



وكان الادعاء العام للنظام التركي أصدر الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق 223 عسكرياً في الخدمة من أرجاء مختلفة من تركيا.



وحوّل أردوغان تركيا إلى سجن كبير حيث نفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون وطرد الكثير من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب، وذلك استمراراً لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع المؤسسات وتصفية معارضيه.