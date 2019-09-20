نظام أردوغان يصدر مذكرات اعتقال بحق 74 عسكرياً

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 74 عسكرياً في الخدمة بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز عام 2016.



وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي نقلاً عن مصادر أمنية أن الادعاء العام في اسطنبول أصدر مذكرات اعتقال بحق 74 عسكرياً بينهم عدد من الضباط بتهمة الارتباط بالداعية غولن مشيرة أيضاً إلى أن شرطة النظام التركي “نفذت عمليات دهم واعتقال في 30 محافظة تركية”.



وكانت سلطات أردوغان مددت أمس الأول فترة اعتقال أكثر من مئة شخص بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية بذريعة ارتباطهم بالداعية غولن.



يذكر أن أردوغان حوّل تركيا إلى سجن كبير حيث نفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون وطرد الكثير من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب وذلك استمراراً لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع المؤسسات وتصفية معارضيه.



