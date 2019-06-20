نظام أردوغان يصدر أحكاماً مؤبدة بحق 17 شخصاً

أصدر النظام التركي اليوم أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق 17 شخصاً بزعم ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز من عام 2016.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن محكمة في أنقرة أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن المؤبد على 17 عضواً فيما يسمى “مجلس السلام في الداخل” وهي مجموعة يدعي النظام أنها تابعة لمنظمة فتح الله غولن بينهم الجنرال اكين اوزتورك القائد السابق لسلاح الجو.



وكان النظام التركي أصدر أمس الأول مذكرات اعتقال بحق 128 شخصاً في إطار حملات القمع التي يشنها ضد معارضي سياسات رجب أردوغان.





وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرعاً بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016 ونفذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.