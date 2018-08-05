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نظارة غوغل تساعد مرضى التوحد على تطوير مهاراتهم الاجتماعية

أظهرت دراسة طبية حديثة أن نظارة غوغل أحد أهم المنجزات في عالم التكنولوجيا ستكون جسرا يربط المصابين بالتوحد مع محيطهم وتحسن قدرتهم على فهم تعابير الوجوه وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

وأجرى خبراء وباحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع شركة غوغل تجربة على عشرات الأطفال تم من خلالها تطوير نظارة “سوبر باور غلاس” لتكون أداة تعليمية تجريبية تستخدم من خلالها الألعاب لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على تمييز الوجوه والانفعالات عند التفاعل مع الأسرة والأصدقاء.

ونظارة “سوبر باور غلاس” هي نظام برمجيات آلي يعمل مع سماعة “غوغل غلاس” وهاتف أندرويد ذكي ويتعرف على 8 عواطف هي السعادة والحزن والغضب وعدم الثقة والدهشة والخوف والحياد والازدراء.

وقدم فريق الباحثين نظارات تجريبية إلى 14 أسرة قالت 12 منها إنهم لاحظوا زيادة التواصل بالعين لدى أطفالهم كما انخفضت حدة المرض عند ستة أطفال.

ووجد الباحثون أن الألعاب مثل لعبة أمسك الابتسامة وخمن الانفعال ساعدت الأطفال في التعرف على الوجوه والانفعالات من خلال عرض أيقونات للمشاعر بالنظارة أو النطق باسم الانفعال ليسمعه الطفل.

وأوضح فريق الباحثين في الدراسة التي نشرت في دورية “إن.بي.جيه ديجيتال ميديسين” أن الأطفال المصابين باضطراب التوحد يعانون كثيرا في تمييز تعابير الوجوه والتواصل بالعينين والتفاعل الاجتماعي لكن بمقدور الكثيرين التحسن على نحو كبير إذا تعلموا مهارات اجتماعية في الصغر وهو ما تعمل عليه نظارة “سوبر باور غلاس”.

والتوحد هو اضطراب عصبي تظهر أعراضه مبكرا من الطفولة ويؤدي إلى ضعف التفاعل والتواصل الاجتماعي لدى المصاب ما يؤثر على عملية معالجة البيانات في المخ.

 

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