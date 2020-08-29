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نطحة “خروف” تنهي حياة امرأة

لقيت سيدة مصرية مسنة مصرعها داخل حوش منزلها في سوهاج بجنوب صعيد مصر، بعدما نطحها خروف في رأسها، ما تسبب لها في نزيف بالمخ أدى لوفاتها.

وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة مسنة داخل الحوش الخاص بتربية الأغنام الخاص بمنزلها عقب قيام أغنام بنطحها في رأسها.


وبالفحص، ومن خلال التحريات وسؤال نجلها تقرر في الضبط بأنه أثناء تواجد والدته بحوش المنزل، نطحها أحد الأغنام برأسها، مما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة. 