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نصّاب اسرائيلي يلغي فلسطين... وكتابه يضرب المبيعات

نشرت صحيفة «هآرتس» الصهيونية أمس مقالاً تتباهى به بتصدر كتاب «تاريخ الشعب الفلسطيني من العصور القديمة الى العصر الحديث» قائمة الأكثر مبيعاً (8 دولارات).

الكتاب لصاحبه الإسرائيلي أساف وول، والموضوع في خانة «الصراع العربي - الإسرائيلي» في موقع «أمازون» الشهير، يقع في 120 صفحة، أتى فارغاً تماماً في داخله، ولا يحمل أي كلمة، إشارة منه الى أن فلسطين بلا تاريخ، ولا وطن. وصرّح الكاتب الى موقع «سروجيم» الصهيوني، بأنه تعمّد طرح هذا الكتاب فارغ الصفحات، مشيراً الى أنه يدرس التاريخ ولم يجد في بحثه عن تاريخ الشعب الفلسطيني، بأن جذوره تعود الى الأقدمين. لذا قام بتأليف هذا الكتاب ونشره للبيع في العالم، وبرر فعلته بأنه لم يجد أي وسيلة يعبر فيها عن هذه «الحقيقة» سوى «بصفحات فارغة».
كتاب «تاريخ الشعب الفلسطيني» الذي صنّف على الموقع على أنه «ثمرة جهود وأبحاث معمقة» قام بها صاحبه، وبأنه يشكل مراجعة شاملة لـ 3 الآف سنة الى الوراء، تعرض لسخرية واسعة. وما كان سوى خديعة للمستخدمين والزبائن، والأهم كان محاولة لإهانة الشعب الفلسطيني وتفريغه من تاريخه وجذوره.

وكالات