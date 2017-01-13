نصيحة لمن تخطّى الخمسين: ابتعد من القهوة بعد وجبة الغداء

نصح خبراء وعلماء بريطانيون الأشخاص بعدم شرب القهوة بعد وجبة الغداء بالنسبة إلى البالغين فوق سن الخمسين سنة، لمساعدتهم في الحصول على نوم مريح ومستقر في الليل. كما أسدوا نصائح لهذه الفئة في شأن طريقة التمتع بنوم هادئ وصحي.



وأورد موقع «بي بي سي» تقريراً بريطانياً ذكر أنه «كلما تقدمنا في السن، انخفضت قدرة الإنسان على النوم الهادئ والصحي، وأن الراحة الكافية خلال الليل تتيح للإنسان التمتع بصحة عقلية جيدة».



وينصح التقرير الطبي البالغين بالنوم لفترة تتراوح بين سبع وثماني ساعات يومياً، كما يعطي بعض الإرشادات حول طريقة تحقيق ذلك منها تجنب القهوة والشاي، التزام النوم في القيلولة لمدة قصيرة لا تتعدى نصف ساعة يومياً، الاستيقاظ في وقت محدد يومياً، التعرض اليومي لأشعة الشمس الطبيعية، تناول العشاء قبل ثلاث ساعات من وقت النوم، عدم النظر إلى شاشات أي من الأجهزة اللوحية الإلكترونية مثل الهاتف المحمول والكومبيوتر اللوحي، عدم النوم إلى جانب الحيوانات الأليفة، تجنب الجدل مع الشريك قبل الذهاب إلى النوم.



وكتب التقرير خبراء من الجمعية البريطانية للصحة الدماغية، وهــم يؤكــــدون أنه كلما تقدم الإنسان في السن تغير أسلوب نومه شيئاً فشيئاً، وأصبح أكثر قابلية للاستيقاظ.



ويرى الخبراء أن الاضطراب في النوم، أو النوم لفترات قصيرة للبالغين، يمكن أن يزيد أخطار الإصابة بالأمراض القلبية والسكري والسمنة.

وكالات