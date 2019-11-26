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نصيحة تقنية لمنع اختراق واتساب

وجه موقع فيسبوك في الآونة الأخيرة تحذيراً إلى مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، حتى يحموا أنفسهم من اختراق أمني يهدد بكشف البيانات الموجودة على هواتفهم.


وبحسب ما ذكر موقع “مشابل” التقني، فإن قراصنة الإنترنت يقومون باختراق الهاتف من خلال الإرسال بمقاطع فيديو خبيثة على شكل ملفات، ضمن محادثة واتساب.


ويبدو هذا الملف الخبيث مثل أي ملف عادي، ويتم إرساله من قبل رقم مجهول إلى المستخدم، ويحصل الاختراق حين يقوم الشخص المستقبل بفتح الملف.

ويتمكن القراصنة بعد فتح المستخدم للملف من الحصول على “كود” ضروري، ثم يصلون بسهولة إلى محتوى الهاتف.

ويعتمد هذا الاختراق على برنامج تجسس يعرف بـ”بيغاسوس”، حيث كشفت تقارير  أن تطبيق واتساب بعث برسائل إلى 1400 مستخدم حتى الآن، ليخبرهم بالتعرض لهذا الاختراق.

ولتفادي هذه المخاطر، يقول الخبراء التقنيون إن الحل بسيط جداً، ولا يتطلب من المستخدم سوى ترقية تطبيق واتساب إلى التحديث الأخير أي 2.19.274، أما مستخدمو أجهزة “أبل” فبوسعهم أن ينتقلوا إلى 2.19.100.

وإذا كنت من مستخدمي أجهزة “أبل” وأردت أن تعرف ما إذا كنت تستخدم النسخة الأحدث من التطبيق، فيتوجب عليك أن تقصد قسم الإعدادات، وعندئذ، ادخل إلى زاوية “مساعدة”، وسترى إصدار نسختك من واتساب.


أما مستخدمو أجهزة “أندرويد” فيمكنهم أن يقصدوا قسم “App info”، وحينئذ، سيرون النسخة التي يستخدمونها من تطبيق المراسلة.