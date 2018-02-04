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نصوص نثرية بمضامين وجدانية وغزلية في (توت أحمر)

 

توت أحمر مجموعة نصوص نثرية يعود عبرها الشاعر عارف عبد الرحمن إلى أسلوبه الذي قدمه عبر مجموعاته السابقة عبر تلازم الموضوعين الوجداني والإنساني وتماشي الحب مع الطبيعة.

وسعى عبد الرحمن عبر المضامين والمواضيع الاجتماعية في نصوصه لالتقاط الجماليات كما في نص بعنوان “دمشق” الذي تحدث فيه عن مكونات هذه المدينة من الكنائس والمساجد ونهر بردى والياسمين والزنابق.

أما النصوص الأخرى وهي أريج والدرب والسبيل وأحبك فغلب عليها الطابع التقريري الشعري الذي يدفع الشاعر بتوضيح موقفه العاطفي وتسمية الأمور بمسمياتها وكذلك عبر نصوص التوحد معك وما الحب وصوتك في المدى.

على حين جاءت نصوص أخرى مثل غيور ولحن الحب ووعود وزائفة ومطر والقلب يمشي ولا مناص منك وحلم الطفل والملاك النائم لتدل على العلاقة الوثيقة التي تجمع الشاعر بمن حوله والذين يشكلون الملهم لكتاباته حيث تتحول القصيدة لتصل إلى نتيجة لم يحرص عبد الرحمن على توريتها.

توت أحمر من منشورات مؤسسة سوريانا للإنتاج الإعلامي وتقع في 150 صفحة من القطع المتوسط وسبق للشاعر عارف عبد الرحمن أن صدرت له مجموعتان هما “قصائد الحب والسلام” و”رسائل الحمام الزاجل”.

المصدر: سانا

 

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