نصف مليون لاجئ سوري يغادرون تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن مجموع عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا بلاده بلغ 450 ألفا، مشيرا إلى أن أكثر من نصفهم عادوا إلى سوريا.

وأوضح الوزير التركي، خلال اجتماع لمديرية إدارة الهجرة، أن نحو 200 ألف من هؤلاء اللاجئين غادروا تركيا عبر المعابر الحدودية البرية والجوية، فيما رجع 225 ألف آخرين طوعا إلى سوريا وقرابة 25 ألف تم إعادتهم إلى بلادهم بسبب ارتكابهم جرائم مختلفة.

وأكد صويلو أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم سيزداد بعد إتمام تجهيز البنية التحتية لمدينة الباب بريف محافظة حلب الشمالية، بعد أن تم تحريرها من تنظيم "داعش".

المصدر:انباء أسيا