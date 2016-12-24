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2016-12-23 15:40
نصر الله:ما قدمه داعمو الإرهاب في سورية يفوق بعشرات المرات ما قدم للشعب الفلسطيني في60 عاما

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن النصر في حلب نصر عسكري وسياسي ومعنوي كبير وهزيمة كبرى للمخطط الإرهابي.

وقال نصر الله في كلمة له إن ما قدمته الدول العربية للإرهابيين في سورية من مال وسلاح ودعم إعلامي يفوق بعشرات المرات ما قدمته للشعب الفلسطيني خلال 60 عاما.

وأضاف نصر الله إن الدول الداعمة للإرهابيين استخدمت كل أنواع التزوير والتضليل الإعلامي في حلب بما فيها صور من لبنان وفلسطين واليمن.

و بين نصر الله إن الحزب الحاكم في تركيا قدم لتنظيم “داعش” الإرهابي من الدعم ما لم تقدمه أي دولة أو حكومة أخرى.

و تابع نصر الله أن الإرهابيين يقدمون نماذجهم السيئة باسم الإسلام ما يرتب مسؤولية دينية وتاريخية وأخلاقية على جميع المسلمين في العالم وهي رفض وإدانة هذه الجرائم.

وأضاف نصر الله أن من يسكت عن جرائم الارهابيين شريك في الاساءة للاديان السماوية كافة.

وكالات

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