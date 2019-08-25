نصر الله يعد“إسرائيل” بالرد على عدوانها

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة خلال مهرجان التحرير الثاني أن انتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي في تموز 2006 هو انتصار لكل محور المقاومة.



وقال السيد نصر الله إن استهداف سورية في 2011 كان الهدف منه ضرب محور المقاومة وتقسيم المنطقة، لافتاً إلى أن الجيش العربي السوري والمقاومة أفشلا المخطط الإرهابي الذي كان يهدف للسيطرة على المنطقة خدمة للعدو الإسرائيلي.



وأضاف السيد نصر الله إن الولايات المتحدة أوجدت تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق مخططاتها الاستعمارية في المنطقة وما زالت تحمي التنظيم حتى يومنا هذا.



وأكد السيد نصر الله أن سورية تسير بخطا ثابتة نحو النصر النهائي على الإرهاب.



وقال إن الأخطار الإرهابية والتكفيرية في شكلها العسكري في الحد الأدنى أصبحت بعيدة عن حدودنا وهذا ما كان ليحصل لولا الشهداء والجرحى ويجب أن نتوجه بالشكر إلى سورية قيادة وجيشاً وشعباً على كل التضحيات.



وأشار السيد نصر الله إلى أن العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت خطير جداً وما حصل هو هجوم بطائرتين مسيرتين استطلاعية وانتحارية.



وأكد السيد نصر الله أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية تكرار لسيناريو يجري حاليا في العراق ويجب عدم السكوت عن هذا العدوان، وقال: لن نسمح في لبنان بالمسار والسيناريو الذي ينفذ حالياً في العراق.



وأضاف السيد نصر الله: انتهى الزمن الذي تقصف فيه “إسرائيل” مكاناً في لبنان ويبقى الكيان الصهيوني آمناً، وأول رد على العدوان الإسرائيلي سيكون إسقاط طائراته المسيرة التي تخترق الأجواء اللبنانية.



يتبع…