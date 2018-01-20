نصر الله: الولايات المتحدة أنشأت تنظيم داعش الإرهابي لإيجاد مبرر لعودتها إلى المنطقة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الولايات المتحدة أنشأت تنظيم داعش الإرهابي لإيجاد مبرر لعودتها إلى المنطقة بعد خروجها من العراق.





وقال نصر الله في كلمة له اليوم إن “إعلان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بقاء قوات بلاده في العراق وسورية تحت عنوان “منع عودة داعش يؤكد ماهية الأهداف الأمريكية في المنطقة فهي أوجدت تنظيم داعش ذريعة للعودة إلى المنطقة وخصوصا بعد أن أخرجهم الشعب العراقي والمقاومة العراقية ورفضوا إعطاءهم قواعد عسكرية وبالذريعة ذاتها جاؤوا إلى سورية ويريدون البقاء فيها”.





وأشار نصر الله إلى أن ما يردده الأمريكيون حول سعيهم لمنع عودة تنظيم داعش هو مجرد نفاق ودجل وقال مخاطبا الأمريكيين “إذا أردتم عدم عودة “داعش” اطلبوا من حلفائكم في الخليج والمنطقة والعالم عدم دعمه وعدم السماح بعودته فمنع التنظيم من العودة لا يحتاج إلى قواعد أمريكية ولا إلى قوات أمريكية فالعراقيون والسوريون كفيلون بمنع “داعش” من العودة وما يدعيه وزير الخارجية الأمريكي هو كذب ونفاق وتضليل ودجل على الشعوب في المنطقة واختراع حجج واهية لبقاء القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة وهذا كان الهدف الحقيقي”.





وبين نصر الله أن الإدارة الأمريكية تواصل مساعيها لتصفية القضية الفلسطينية فبعد قرار القدس جاء قرار وقف الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “أونروا” مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستمر في الضغط على الدول العربية التي أصبح من الواضح أنها تمارس ضغوطا على الفلسطينيين “من أجل القبول بالفتات الذي يعرض عليهم”.





وأضاف نصر الله: “إن الرهان الحقيقي هو على الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يتواجد في الساحات وخصوصا في كل يوم جمعة متحديا كيان الاحتلال الإسرائيلي مبينا أن الفلسطينيين يجمعون على رفض ما سمي “صفقة القرن” وسموها “صفعة القرن” وهي صفعة لكل الدول العربية التي لم يحرك الكثير منها ساكنا بل قام بعضها بإعادة العلاقات وفتح السفارات مع العدو الإسرائيلي بعد انقطاعها.





وشدد نصر الله على أن المقاومة ستقف بحزم إلى جانب الدولة اللبنانية جيشا وحكومة وعلى الإسرائيليين أخذ تحذيرات

الدولة اللبنانية بكل جدية مشيرا إلى أن حزب الله من أهم القوى التي تقاتل الإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة.