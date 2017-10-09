نصر الله: المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي لا تنتهي قبل إزالته من الوجود

موضحا أن الولايات المتحدة هي من يؤخر حسم المعركة معه لأن وظيفته في استنزاف دول المنطقة وتدمير جيوشها لم تنته بالنسبة لها بعد . أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المعركة مع تنظيم “داعش” الإرهابي لا تنتهي قبل إزالته من الوجودموضحا أن الولايات المتحدة هي من يؤخر حسم المعركة معه لأن وظيفته في استنزاف دول المنطقة وتدمير جيوشها لم تنته بالنسبة لها بعد .





وأشار السيد نصر الله في كلمة له خلال حفل تأبيني اليوم إلى أن وجود تنظيم “داعش” الإرهابي انحسر في سورية والعراق مبينا أنه “في حال بقي “داعش” في البادية ودير الزور والبوكمال والميادين وشرق نهر الفرات إلى الحدود السورية العراقية فإنه سيحاول الانطلاق والتمدد من جديد لأنه

لا يملك سوى القتل والإرهاب ولا حل إلا باستئصاله وحسم المعركة معه وجوديا”.





وأكد السيد نصر الله أن أمريكا لا تريد إزالة تنظيم “داعش” الإرهابي وليست على عجلة للانتهاء منه لأن وظيفته في القتل واستنزاف الجميع وتخريب لبنان وسورية والعراق وتدمير الجيوش والشباب لم تنته بالنسبة للأمريكيين ويجب أن تستمر المعركة أطول مدة ممكنة لافتا إلى أن تقلب الغايات الأمريكية في محاربة هذا التنظيم المتطرف واضح في الرقة من جهة وشرق الفرات وبقية منطقة دير الزور من جهة أخرى .





وبين السيد نصر الله أن المعلومات المتداولة مؤخرا تؤكد أن سلاح الجو الأمريكي يمنع في بعض المناطق والأماكن الجيش السوري وحلفاءه من التقدم باتجاه مناطق تواجد تنظيم “داعش” الإرهابي مشيرا إلى أن هذه الإعاقة لم تحل دون الذهاب نحو الحسم الأخير للمعركة مع الإرهابيين في البادية السورية وتقدم القوات السورية نحو الميادين .





وتابع السيد نصر الله “إن الولايات المتحدة أرادت للمعركة مع تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق أن تستمر إلى 10 أو 20 سنة من أجل ابتزاز