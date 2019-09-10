نصر الله: أي حرب على دول محور المقاومة ستشكل نهاية كيان الاحتلال والوجود الأمريكي بالمنطقة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن أي حرب على دول محور المقاومة ستشكل نهاية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وللهيمنة والوجود الأمريكي في المنطقة.



وقال السيد نصر الله في كلمة له اليوم بذكرى عاشوراء: نرفض أي حرب على إيران لأن هذه الحرب ستشعل المنطقة وتدمر دولا وشعوبا وستكون حربا على كل محور المقاومة مؤكدا أن هذه الحرب إن وقعت فستشكل نهاية “إسرائيل” والهيمنة والوجود الأمريكي في المنطقة.



وشدد السيد نصر الله على أن العقوبات الأمريكية المدانة والمستنكرة على سورية وإيران وعلى حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق هي عدوان تمارسه الإدارة الأمريكية للضغط المالي والاقتصادي بعد فشل حروبها ضد المقاومة في لبنان وفلسطين وفشل سياساتها في حروب الوساطة في لبنان وسورية والعراق.



وأوضح السيد نصر الله أن المقاومة الوطنية اللبنانية ردت على العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت بتدمير آلية للعدو داخل فلسطين المحتلة وإسقاط طائرة مسيرة له في أحراج بلدة راميا جنوب لبنان مجددا التأكيد على أنه إذا اعتدى العدو الاسرائيلي على لبنان بأي شكل من أشكال العدوان فإنه سيتم الرد عليه بالشكل المناسب والمتناسب فلا خطوط حمراء على الاطلاق بعد اليوم.



وقال السيد نصر الله: لا خيار أمام أمتنا سوى المقاومة كسبيل لتحريرها ونؤكد التزامنا الأبدي بدعم قضية فلسطين مشيرا إلى أن الموقف الفلسطيني هو الركيزة الأساسية لمواجهة كل المخططات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف قضية الشعب الفلسطيني وأنه قادر على إسقاط مؤامرة “صفقة القرن” بمقاومته وصموده وتشبثه بأرضه.



وبين السيد نصر الله أن الشعب اليمني يتعرض لحرب ظالمة تحولت إلى حرب عبثية وجرائم ترتكب ضد الانسانية في ظل شراكة أمريكية بريطانية تقتل النساء والأطفال وهمها أن تبيع السلاح والذخائر لقوى تحالف العدوان السعودي الذي لن يجلب له استمرار العدوان سوى الهزيمة والذل والعار مؤكدا ضرورة وقف العدوان على اليمن وشعبه وترك اليمنيين يقررون مصير بلدهم.