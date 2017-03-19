نصر اللـه: داعش إلى الزوال وتحول إلى عبء على المشروع الأميركي

أكد الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر اللـه أن تنظيم داعش الإرهابي تحول إلى «عبء على المشروع الأميركي» وهو يذهب إلى نهايته وزواله ولم يعد له أي مستقبل سواء في سورية أو العراق، معتبراً أن ميليشيات «المعارضة السورية ليس لديها مشروع وطني ولا يعرفون ماذا يريدون».

وفي كلمة له في بيروت أمس، أوضح نصر اللـه، بحسب وكالة «سانا»، أن تنظيم القاعدة الإرهابي الذي جيء به إلى سورية ينقسم إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة، مبيناً أن التنظيم الذي هو صنيعة أميركية غربية تم تسهيل قدومه إلى سورية لقتال محور المقاومة وتنفيذ المخطط الأميركي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في زوال والمسألة مسألة وقت، لافتاً إلى أن القوى التي دعمتهم ومولتهم «تتخلى عنهم الآن وتقاتلهم لأن السحر انقلب على الساحر وتلك القوى اكتشفت أن الأفعى التي جاءت بها أصبحت خطرة وسامة في باريس ولندن وألمانيا وبلجيكا وتركيا وأميركا والسعودية وغيرها».

وأكد أن العمليات الانتحارية التي تستهدف المدنيين في دمشق أو حمص أو بغداد أو غيرها هي تعبير عن إخفاق إستراتيجي وعسكري للتنظيمات الإرهابية، معتبراً قصف إسرائيل مواقع الجيش السوري لدعم ومساندة داعش أو غيره هو مؤشر على «أن كيان الاحتلال خائف من هزيمة داعش في سورية».

وكالات