نصائح يجب اتباعها بعد الثلاثين للحفاظ على صحة عظامك
هل تعلم أنه بعد سن الثلاثين يبدأ الهيكل العظمى البشري يفقد الكالسيوم بشكل سريع ومع الوقت ستصبح العظام ضعيفة ومن الممكن أن تكسر تحت أي تأثير بسيط، لذا يجب أن تتبع بعض النصائح التى تساعد على تقوية عظامك .
وفي هذا الإطار قدم الدكتور محمد طلعت استشاري جراحة العظام، عددا من النصائح يجب اتباعها بعد سن الثلاثين وهى تشمل الآتي :
1.تناول الطعام الغنى بالكالسيوم
لأن الجسم يحتاج للكالسيوم لعمل الأعصاب والعضلات والهرمونات بشكل طبيعي، لهذا السبب يتم ترشيح الكالسيوم باستمرار من العظام للحفاظ على مستويات الكالسيوم بالدم بشكل كافى، فإذا كنت ترغب فى منع هشاشة العظام فإن أفضل خيار هو زيادة تناول الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم فى النظام الغذائي الخاص بك مثل اللبن والجبن والسمك والمكسرات والبروكلي.
2. تناول فيتامين د
فأن فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، لذا لا يكفى تناول الطعام الغنى بالكالسيوم ويجب التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على مستويات فيتامين د .
3.ممارسة التمارين الرياضية
تعتبر التمارين الرياضية عالية التأثير فهى تحفز الكالسيوم فى الجسم وتحافظ على العظام قوية .
4. لا تشرب الكحول
قد أظهرت الدراسات أن استهلاك الكحول الكثير يتداخل مع وظيفة فيتامين د فى الجسم وهذا بدوره يضعف العظام، لذا يجب أن تتجنب الكحول .
5.تجنب التدخين
لأن التدخين هو ضار للصحة، ليس فقط للرئتين فإنه يؤثر على عظامك أيضا ويمنع امتصاص الكالسيوم من الأمعاء .
المصدر: اليوم السابع
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