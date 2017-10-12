نصائح يجب اتباعها بعد الثلاثين للحفاظ على صحة عظامك

هل تعلم أنه بعد سن الثلاثين يبدأ الهيكل العظمى البشري يفقد الكالسيوم بشكل سريع ومع الوقت ستصبح العظام ضعيفة ومن الممكن أن تكسر تحت أي تأثير بسيط، لذا يجب أن تتبع بعض النصائح التى تساعد على تقوية عظامك .

وفي هذا الإطار قدم الدكتور محمد طلعت استشاري جراحة العظام، عددا من النصائح يجب اتباعها بعد سن الثلاثين وهى تشمل الآتي :