نصائح وتعليمات هامة لأصحاب السيارات الأوتوماتيك عليكم اتباعها

نصيحة : في حالة ايقاف السيارة ذات التعشيق الاوتوماتيكي عليك بالاتي:



1- اوقف السيارة بواسطة الفرامل حتى تتوقف بالكامل



2- ارفع فرامل اليد لاعلى مستوى ممكن (دون المبالغة لتستطيع اعادتها)



3- ضع ناقل الحركة على وضع عدم التعشيق N مع الاستمرار في الضغط على الفرامل ( الفرامل العادية )



4- غير ناقل الحركة الى الوضع P الان بسلاسة ودون مشاكلنصيحة : زيت ناقل الحركة يجب ان لا ينقص وعليك تغييره كل 150 الف كيلومتر



نصيحة : يمنع منعاً باتاً تغيير من D الى R والسيارة تتحرك ولو بشكل بسيط



نصيحة : تغيير ناقل الحركة الى N والسيارة تتحرك (بسرعة اكثر من 20 ) ثم اعادته الى D يسبب مشكلة في ناقل الحركة مع الوقت



نصيحة : لا يجب عليك ابقاء ناقل الحركة على وضع D والسيارة متوقفة اكثر من عشر ثواني سواء في اشارة المرور او غيرها بل عليك وضعها على N ورفع فرامل اليد ... ولا يجب الاكثار من تغيير النقلات الى P ومنه بشكل مستمر في اشارات المرور وغيرها لاطالة عمر ناقل الحركة



نصيحة : اياك و الضغط على دواسة البنزين والسيارة في وضع N ثم التغيير الى D لتنطلق السيارة بشكل سريع لان ذلك يعتبر كاعدام لناقل الحركة ..