نصائح في قيادة السيارة تساعدك على تجنب الحوادث أثناء الطقس السيء

لا تعتبر السيارة وسيلة نقل مريحة فحسب، بل إنها أيضاً مسؤولية كبيرة بالنسبة للسائق خاصة في الأحوال الجوية السيئة. ووفقاً لبحث أجراه علماء أمريكيون، فإن حوالي 22٪ من جميع حوادث الطرق في كل عام تعود إلى عوامل أحوال جوية.



لهذا السبب، يجب أن يكون لدى كل سائق معرفة ببعض المهارات الخاصة التي تساعده في قيادة السيارة عندما يكون الطقس سيئاً.



إليك بعض النصائح لقيادة السيارة في الطقس السيء:



1- قيادة السيارة في الضباب:



يجب فتح النوافذ الجانبية عندما تقود سيارتك في الضباب، حتى تتمكن من سماع ما يحدث بالخارج بشكل أفضل.

قم بتشغيل الضوء المنخفض بدلاً من الضوء العالي، لأنه عند تشغيل الضوء العالي، سينعكس الضوء في أصغر جزيئات الضباب، والتي يمكن أن تربكك أثناء القيادة.



2- قيادة السيارة على طريق زلق:



عند القيادة على طريق زلق، انتبه عند الصعود والنزول من الجسور. لأنها تمثل مصدراً كبيراً للخطر على السيارات.



3- قيادة السيارة أثناء المطر:



لا توصي شركة تأمين بريطانية باستخدام مصابيح الضباب الخلفية لأنها يمكن أن تخفي أضواء المكابح لسيارتك، وستربك السائقين خلفك.



عند الوصول إلى بركة كبيرة، من الأفضل إيقاف السيارة أمامها ومحاولة قياسها للتأكد من إمكانية عبورها.



4- أثناء المطر، في الليل:



إذا كنت تقود سيارتك أثناء هطول أمطار غزيرة في الليل، ضع في اعتبارك، أن قطرات المطر على الزجاج الأمامي قد تعيق الرؤية عنك.



إضافة إلى ذلك، فإن تدفقات الأمطار الغزيرة تخلق شاشة عاكسة عندما يتم تضغيل الضوء.



5- المنحدرات الثلجية:



إذا انتهى بك الأمر أمام كومة من الثلج على حافة الطريق أثناء الشتاء، لا تدير عجلة القيادة في الاتجاه المعاكس.



من الضروري الحفاظ على عجلة القيادة في نفس الاتجاه والضغط المستمر على الغاز حتى تعود إلى الطريق.



6- خلال عاصفة رملية:



من أجل الوصول إلى وجهتك خلال عاصفة رملية بأمان، يوصي خبراء شركة تصنيع كبيرة بمغادرة الطريق، والقيام بركن السيارة جانباً، وإبقاء المصابيح الأمامية مغلقة.



خلاف ذلك، قد يعتقد السائقين الآخرين بأن أضواء سيارتك هية إزدحام مروري ويصتدمون بك.



هل سبق وقمت بقيادة سيارتك في طقس سيء؟ هل أنت على علم بأي حيل مفيدة أخرى؟ يرجى بمشاركتها في التعليقات!