نشرة المساء

ـ مصرع الإرهابي محمد ابو نجيب بالإضافة إلى 13 آخرين في ادلب عرف منهم محمد نجيب حاج علي، احمد ناظم حاج علي، يوسف الحسن، أحمدالمصطفى الجعو ابو محمود .

ـ الجيش السوري وحلفاؤه يستهدفون بمختلف انواع الاسلحة تجمعا لمسلحي جبهة_النصرة على أطراف قرية خلصة في ريف حلب الجنوبي ويوقعونهم بين قتيل وجريح.

ـ وزارة_الخارجية_والمغتربين توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي الجديد على إحدى المناطق في محافظة ريف دمشق.

مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : استشهاد شابة عمرها ١٨ عاما جراء سقوط ٣ قذائف على ضاحية الاسد ...فيما بلغ عدد القذائف التي سقطت على محيط الضاحية ٣٠ قذيفة