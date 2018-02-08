نشرة المساء
الدفاع الروسية: العمل على تحديد قنوات إيصال مضادات الطائرات إلى الإرهابيين في سورية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
قذائف الميليشيات تمطر العاصمة.. و«خفض التصعيد» يترنح
في اليوم التاسع عشر للعدوان على عفرين.. أعداد الضحايا في ارتفاع
واشنطن تواصل مزاعمها «الكيميائية» وموسكو تحذر من «مضاربة متعمدة»
إقرار قانون جديد خاص بالحراج والعقوبات تصل حد الإعدام
الجيش يستعيد السيطرة على 11 قرية وبلدة ويقترب من إعلان ريفي حماة وحلب خاليين من إرهابيي داعش
بوتين وروحاني يبحثان نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي
أيام دمشق الدامية تمطر قذائف... والجيش لن يجمّد جبهات الغوطة الشرقية
خطوة تركية جديدة في العمق السوري: «نقطة مراقبة» جنوب حلب
نحو 500 شهيد وجريح وصلوا مشفى عفرين منذ بداية عدوان النظام التركي
مندوب سورية: ندعم أي إجراء يتخذه مجلس الأمن إذا كانت النية الكشف عمن يتاجر بالدم السوري
نشرة المساء
وحدات الجيش توسع نطاق سيطرتها بريف حماة وتلاحق فلول إرهابيي (داعش) شمال غرب بلدة السعن

نشرة المساء

ـ مصرع الإرهابي محمد ابو نجيب بالإضافة إلى 13 آخرين في ادلب عرف منهم محمد نجيب حاج علي، احمد ناظم حاج علي، يوسف الحسن، أحمدالمصطفى الجعو ابو محمود .

ـ الجيش السوري وحلفاؤه يستهدفون بمختلف انواع الاسلحة تجمعا لمسلحي جبهة_النصرة على أطراف قرية خلصة في ريف حلب الجنوبي ويوقعونهم بين قتيل وجريح.

ـ وزارة_الخارجية_والمغتربين توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي الجديد على إحدى المناطق في محافظة ريف دمشق.

مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : استشهاد شابة عمرها ١٨ عاما جراء سقوط ٣ قذائف على ضاحية الاسد ...فيما بلغ عدد القذائف التي سقطت على محيط الضاحية ٣٠ قذيفة

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