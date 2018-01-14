نشرة المساء

ـ ريف إدلب: الجيش العربي السوري يقضي على الإرهابي زكريّا الأوزبكي (أبو جندل) كما يقتل أحد المسؤولين العسكريين في "جند_الملاحم" التابع لتنظيم القاعدة المدعو "قسورة ملاحم" وكا قد ظهر مع الجولاني مؤخرا في شريط فيديو

تجدر الاشارة الى ان هجوم يوم أمس، باتجاه نقاط الجيش السوري في محيط قريتي "خريبة وربيعة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، فجرت فيه قوات الجيش آليتين مفخختين رباعيتي الدفع قبل وصولهما الى هدفهما مما أفشل الهجوم وكبد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الارواح.

ـ مقتل المدعو "أبو نادر العص" مسؤول المعارك الأخيرة التي شنتها الفصائل المسلحة على محور إدارة المركبات بنيران الجيش السوري في محيط مشفى الشرطة في حرستا بغوطة دمشق الشرقية

ـ الجيش العربي السوري يأسر ارهابيين اثنين على محور العمليات في قرية الايوبين في ريف حلب الجنوبي الشرقي. الأسرى هم حسين ثلجة (أبو جليبيب) وفارس الرجب (أبو سيف)

ـ استشهاد القيادي في حزب الله أبو الهدى محمد شرف الدين بمعارك سورية

ـ الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة يواصلون عملياتهم في ريف حلب الجنوبي الشرقي ويسيطرون على "تل أحمر - مزرعة - تل الشيح - قلعة الشيخ - ام عامود - حانوتة - مكتبة - تل حواصيد - اعبد - شويحة اللهب - تل الضمان "غرب مدينة خناصر بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة معها.

ـ النظام التركي ينفذ قصفاً مدفعياً على قرى وبلدات في محيط عفرين شمالي سورية.

ـ المهجرون من أهالي بيت جن ومزرعة بيت جن يدخلون إلى بيوتهم لتفقدها بعد غياب 5 سنوات.

قوات الجيش تستلم مقام الشيخ عبد الله في مزرعة بيت جن استكمالاً للاتفاق في سفوح جبل الشيخ.

ـ القنيطرة : اصابة ثلاثة اطفال أحدهم اصابته خطيرة جراء انفجارلغم ارضي بهم زرعه الارهابيون بمحيط الحارة الحنوبية الغربية من قرية جبا.

ـ الجيش السوري يواصل عملياته في ريف حلب الجنوبي الشرقي ويسيطرون على "الصفا - تليل الصفا - كفر كار - بنان - ام جرن - الزراعة - برج الرمان - حفرة الحص - ابو غتة - جب جاسم" جنوب مدينة السفيرة بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة معها.

ـ الجيش السوري يستعيد جميع النقاط التي تقدمت اليها "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها، خلال الـ 48 ساعة الماضية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ويوقع قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم مسؤولين ميدانيين وعسكريين.

ـ "داعش" يهاجم "جيش الإسلام" في مخيم اليرموك جنوب دمشق بدبابة

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