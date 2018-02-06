نشرة المساء

ـ وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تستعيد السيطرة على قرى وبلدات غيطل- خربة مراديش- مالحة كبيرة- مالحة صغيرة- تل الشور – رسم المفكر – أبو الخنادق – خربة أم رجوم – رسم مشعل – البطوشية- غزيلة بريف إدلب الجنوبي وتكبد إرهابيي جبهة النصرة خسائر كبيرة .

ـ وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة تستعيد السيطرة على قرى الضبيعية- النقروش- طلال الجنوبي- رجم العبيل الشرقي- رجم العبيل الغربي بريف حماة الشمالي الشرقي وتكبد إرهابيي داعش خسائر فادحة.

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق :شهيد و٧ اصابات بقذيفة سقطت على سرفيس في باب توما

ـ قصف متبادل بين الجيش السوري والجيش التركي بريف حلب الجنوبي. وقالت وكالة ستيب لإخبارية أن هناك اصابات بصفوف الجيش التركي المتمركزة في تلة العيس بريف حلب الجنوبي الأمر الذي دفع تركيا للرد على مصارد النيران بـ 8 صواريخ من الأراضي التركية .

ـ رويترز: الجيش السوري ينشر وحدات دفاع جوية وصواريخ مضادة للطائرات في ريفي حلب وإدلب.