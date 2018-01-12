نشرة المساء

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : ٥ قذائف صاروخية احداها لم تنفجر في القيمرية وباب توما واصابة ٤ أشخاص

3 قذائف على شارع الأمين بدمشق وإصابة طفل جراء سقوط قذيفة .



ـ استشهاد العميد شرف وسام جحجاح في معارك ريف إدلب. الشهيد البطل من جبلة قرية حمام القراحلة .



ـ الدفاع الروسية: قواتنا دمرت مستودعا للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية

الدفاع الروسية: نفذنا عملية خاصة في سورية للبحث والقضاء على المسلحين الذين استهدفوا قاعدة حميميم

الدفاع الروسية: تم خلال العملية القضاء على المجموعة التخريبية التي استهدفت قاعدة حميميم وتدمير مستودعات الذخير التابعة للمسلحين.



ـ الجيش العربي السوري يسيطر على كراجات الحجز في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة، وسط قصف جوي وصاروخي دقيق يستهدف نقاط وتجمعات المسلحين في المنطقة.



ـ تكليف العميد (( محمد ميا ))رئيس أركان الفرقة ١٧ قائداً عسكرياً لمحافظة الحسكة.

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