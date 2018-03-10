نشرة المساء الميدانية ليوم الجمعة

ـ وصول 13 مسلحا إلى الحافلات التي ستقلهم عبر معبر الوافدين إلى خارج الغوطة الشرقية.

ـ ميليشيا "جيش الإسلام" تقول إنها اتفقت مع الأمم_المتحدة وعدد من الأطراف الدولية الفاعلة، على إخراج مسلحي "جبهة النصرة" المعتقلين في سجونه، من الغوطة_الشرقية إلى إدلب.

ـ اصابة كل من الشابين فادي ياسين (٢٧سنة) ومحمود قداد (٢٥سنة) جراء ارتفاع وتيرة القصف على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي، والذي مصدره مسلحو "جبهة النصرة" في ناحيتي بنش وبروما المجاورتين.

ـ استشهاد امرأة وطفلها بسقوط قذائف على جرمانا.

ـ "الائتلاف المعارض" يُعيّن المدعو "عبد الرحمن مصطفى" مسؤولاً لـ "الائتلاف" بدلاً عن "رياض سيف".

ـ الإرهابيون يستهدفون بالرصاص المتفجر ممر الوافدين المخصص لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية.

ـ آلاف المواطنين من بلدات الغوطة يحتشدون في بلدة الغزلانية بريف دمشق دعما للجيش العربي السوري في إعادة الأمن للغوطة ومطالبة الإرهابيين السماح للمدنيين بالخروج.

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : أضرار مادية بسقوط ٥ قذائف على محيط مشفى البيروني وقذيفتين على ضاحية الأسد.

ـ الجيش العربي السوري يواصل عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويبسط سيطرته على عدد من الابنية والمزارع (منطقة العدرواني) جنوب شرق مشفى الشرطة في مدينة حرستا لتصبح القوات على مسافة قريبة من اتوستراد "حرستا - دوما" ، وذلك بعد مواجهات مع التنظيمات المتشددة المنتشرة في المنطقة