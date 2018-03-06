نشرة المساء الميدانية

ـ الجيش السوري يأسر عددا من الضباط السعوديين وضابط بريطاني اثناء تحرير قرية المحمدية في الغوطة الشرقية .

ـ ريف دمشق - الغوطة الشرقية:

المجموعات الارهابية تشن هجوما وبأعداد كبيرة على احد نقاط الجيش العربي السوري بمدرسة الريحان والجامع الاخضر والبلدية انطلاقا من الانفاق غير المكتشفة، مما ادى لانسحاب تلك القوات حفاظا على ارواح العناصر.

ـ احباط محاولات تسلل واعتداء للمجموعات الإرهابية على عدد من النقاط العسكرية بريفي اللاذقية وحماة

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : أضرار مادية بقذيفتين على باب السلام و٣ ع الدويلعة وقذيفة على القصاع

ـ الجيش يواصل عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويسيطر على بلدة المحمدية غرب بلدة بيت نايم بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة

ـ مصدر عسكري : وحدات من قواتنا المسلحة تحبط محاولات تسلل واعتداء مجموعات إرهابية مما يسمى جبهة النصرة والحزب التركستاني وكتيبة أنصار الإسلام على عدد من النقاط العسكرية في شير الصحاب - البحصة - منطقة المشاريع الزراعية بريفي اللاذقية الشمالي الشرقي وحماة الشمالي الغربي ، ما أدى إلى القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وأعتدتهم من بينها ثلاث عربات مزودة برشاشات ثقيلة .

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : أضرار مادية بسقوط ٣ قذائف على باب توما

ـ مصدر في قيادة ريف الشرطة : ٧ اصابات ب٣ قذائف على مشفى الشرطة واضرار مادية ب١٠ قذائف بمحيط مشفى الشرطة

ـ الجيش يسيطر على عدد من المزارع والنقاط جنوب شرق مشفى البيروني شرق مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع "حركة أحرار الشام ".

تجدر الإشارة الى أنه بقي أمام القوات مسافة تقدر 1 كلم للوصول إلى كازية البيروني وبالتالي حصار المسلحين في ما بقي لهم من مساحة في مدينة حرستا بشكل كامل.