نشرة المساء

ـ انفجار دراجة نارية مفخخة في الناجية بريف جسر الشغور الغربي لتجمع هيئة تحرير الشام ومقتل عدد منهم كانوا يتوجهون نحو مطار أبو الضهور عرف من القتلى أحمد زرزوري- محمد كنعان - محمد زياد بكور - ابراهيم مشوار.



ـ رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه ضرورة توقف حملة الجيش السوري على مدينة إدلب والغوطة من أجل محادثات سوتشي وأستانا.



ـ الجيش السوري يسيطر على عدد من النقاط في محيط كتيبة حفظ النظام شرق مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة.



ـ الرئيس بوتين: تم اتخاذ تدابير فعالة لتأمين الوجود العسكري الروسي في حميميم بعد هجوم الطائرات المسيرة قبل أيام

حمص:استشهاد امرأة جراء خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص عبر استهدافها قرية جبورين بالقذائف.



ـ نشرت قناة الميادين أمس خبر السيطرة على مطار أبو الضهور ونسبت الخبر للإعلام الحربي وقد نفى الإعلام الحربي الخبر .