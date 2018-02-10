نشرة الصباح الميدانية

ـ وسائط الدفاع الجوي تستهدف بنيران رشاشات المضادات الأرضية طائرتين اسرائيليتين كانتا تحاولان خرق الأجواء السورية قبل قليل بالقرب من شريط الفصل.

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : سقوط قذيفة في محيط المعرض القديم ونشوب حريق في المكان ..ورجال الاطفاء يعملون على اخماده.

ـ صحيفة هآرتس الإسرائيلية:

* الرئيس السوري بشار الأسد انتقل من مرحلة التهديد الى مرحلة التنفيذ والسلطات السورية حذرت غير مرة في الآونة الأخيرة من الرد على أي اعتداء من قبل إسرائيل

* استهداف المقاتلة الإسرائيلية تعبير عن الثقة التي تشعر به سلطات دمشق بعد بسط قواتها سيطرتها على نحو 80% من أراضي البلاد

* تحطم مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16" في الجولان جراء استهدافها من قبل سلاح الجو السوري أول حادث من نوعه خلال العقود الثلاثة الماضية

ـ سقوط قذيفة على محولة كهربائية في محيط الداما روز

ـ وزير الاعلام عماد سارة :

- عدد من القنوات والإذاعات السورية تتعرض للتشويش والمختصون يعملون لإعادة الوضع إلى طبيعته .

- العدو يستخدم التشويش ضد وسائل الإعلام الوطنية السورية التي أثبتت قدرتها على مواجهة الحرب الإرهابية المدعومة من الاحتلال وكشف حقائقها أمام العالم.

ـ الخارجية اللبنانية: ندين الغارات الإسرائيلية على مواقع في سورية