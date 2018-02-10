إصابة أكثر من طائرة إسرائيلية خلال تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي
نشرة الصباح الميدانية
وسائل إعلام العدو: سقوط مروحية اسرائيلية فوق شبعا
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نشرة أخبار الصباح الميدانية ليوم الجمعة
البنتاغون: لسنا بوارد مواجهة الجيش السوري
موسكو تدعو ديمستورا للإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
الأسد يرفض الرسائل التركية والجيش السوري إلى الغوطة الشرقية
الخارجية تشجب العدوان الهمجي الأمريكي الجديد على ريف دير الزور
قصف أميركي يستهدف حلفاء الجيش
سوتشي خطوة متقدمة للحل في سورية

نشرة الصباح الميدانية

ـ وسائط الدفاع الجوي تستهدف بنيران رشاشات المضادات الأرضية طائرتين اسرائيليتين كانتا تحاولان خرق الأجواء السورية قبل قليل بالقرب من شريط الفصل.

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : سقوط قذيفة في محيط المعرض القديم ونشوب حريق في المكان ..ورجال الاطفاء يعملون على اخماده.

ـ صحيفة هآرتس الإسرائيلية:

* الرئيس السوري بشار الأسد انتقل من مرحلة التهديد الى مرحلة التنفيذ والسلطات السورية حذرت غير مرة في الآونة الأخيرة من الرد على أي اعتداء من قبل إسرائيل

* استهداف المقاتلة الإسرائيلية تعبير عن الثقة التي تشعر به سلطات دمشق بعد بسط قواتها سيطرتها على نحو 80% من أراضي البلاد

* تحطم مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16" في الجولان جراء استهدافها من قبل سلاح الجو السوري أول حادث من نوعه خلال العقود الثلاثة الماضية

ـ سقوط قذيفة على محولة كهربائية في محيط الداما روز

ـ وزير الاعلام عماد سارة :
- عدد من القنوات والإذاعات السورية تتعرض للتشويش والمختصون يعملون لإعادة الوضع إلى طبيعته .
- العدو يستخدم التشويش ضد وسائل الإعلام الوطنية السورية التي أثبتت قدرتها على مواجهة الحرب الإرهابية المدعومة من الاحتلال وكشف حقائقها أمام العالم.

ـ الخارجية اللبنانية: ندين الغارات الإسرائيلية على مواقع في سورية

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