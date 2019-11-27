نشرة أسعار للمواد الغذائية الأساسية كل أسبوعين

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال اجتماعها الأخير، الذي ضم أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية وكبار مستوردي المواد الغذائية الأساسية وأصحاب الفعاليات التجارية أن “نشرة أسعار كل 15 يوماً للمواد الغذائية الأساسية تعلن عبر وسائل الإعلام”.



وجاء هذا الاجراء، ضمن سلسلة من الإجراءات لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق والاستمرار بتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعارها الحقيقية.



وتتضمن الإجراءات “تشكيل لجنة مشتركة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها إصدار صك تسعيري بالمواد الغذائية التي تدرس من قبل اللجنة وخاصة المواد الغذائية الأساسية المستوردة التي تهم المواطنين”.



وتضم اللجنة ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في سوريا، ووزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والجمارك وخبراء بالأسعار حسب نوعية كل سلعة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارة.



ونوه المجتمعون إلى ضرورة أن “تقوم اللجنة بإصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقية للسلعة يعلن عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة”.



كما اتفق المشاركون على أن “تتم مراقبة مدى التزام التجار بنشرة الأسعار المحددة من قبل اللجنة، وأن يلتزم أصحاب الفعاليات الاقتصادية بتداول الفواتير بين المستورد ثم تجار الجملة ونصف الجملة ثم بائع المفرق على أن يتم إلغاء دور الموزعين في حال عدم التزامهم بنشرة الأسعار الموضوعة”.



وتتضمن المواد الأساسية السكر والزيت والسمنة والرز والشاي والبقوليات والسردين والتون.



يذكر أنه بالتزامن مع صدور المرسوم الرئاسي القاضي بزيادة 20 الف ليرة سوريةللعاملين المدنيين والعسكريين، ارتفعت أسعار مختلف المواد الغذائية بشكل فوري،والذي ارجعه معظم أصحاب المحلات الى ارتفاعها من الموزع الاساسي لتلك المواد.



تشرين